AS Monaco - OM (0-2) : Mandanda, une bombe à retardement pour Sampaoli ?

La titularisation de Pau Lopez hier, pour un match aussi important que celui de Monaco (2-0), a surpris les supporters de l'OM. Tout s'est finalement bien passé et Jorge Sampaoli n'a pas eu à regretter son choix, qu'il a justifié ainsi devant les médias : « Au-dela de ce qu'on pense de Mandanda, c'est une légende au club. On veut qu'il y ait une rotation. Il faut qu'ils aient du temps de jeu. Et on savait qu'il répondrait présent ». On imaginait aussi le Fenomeno ne serait pas satisfait de son sort et ça s'est vu les fois où les caméras l'ont filmé pendant la rencontre.

Cette rotation imposée par Sampaoli pourrait-elle finir par engendrer des tensions. L'Equipe pense que oui : "A un poste où l’alternance est toujours délicate, Sampaoli va devoir faire preuve de psychologie. Parce qu’il n’est pas sûr que Mandanda, qui avait été très bon face à Saint-Etienne (3-1) après un début de saison compliqué, soit très satisfait de se retrouver assis les soirs de matches". En plus d'être très bon contre les Verts, Mandanda avait été excellent à Nice une semaine plus tôt. D'où peut-être un sentiment d'incompréhension qui pourrait finir par se transformer en rancœur…

Les unes de L'Équipe du dimanche 12 septembre.

Le journal > https://t.co/2zUyOynWgk pic.twitter.com/xLjD2M3nUr — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 12, 2021