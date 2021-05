ASSE - OM (1-0) : Sampaoli dresse un terrible constat après la défaite

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L’Olympique de Marseille rate le coche ! Alors qu’il avait la possibilité de passer devant le RC Lens au classement et réaliser une bonne opération dans la course à l’Europa League, le club marseillais s’est pris les pieds dans le tapis. Maladroite dans les deux surfaces, la formation phocéenne s’est inclinée face à l’ASSE ce dimanche dans le cadre de la 36ème journée de Ligue 1 (1-0).

Mécontent de la prestation livrée par ses protégés, Jorge Sampaoli a livré un terrible constat. "Nous avons surtout perdu la première période qui a été très pauvre de notre part. Après la mi-temps, nous avons retrouvé l'équipe et nous avons pu nous approcher du but. Nous n'avions pas imaginé que ce match se dispute de cette manière. L'équipe doit avoir conscience que nous arrivons en fin de saison et, quels que soient les intérêts individuels, mon obligation d'entraîneur est de réunir tout le monde pour penser à l'avenir du club qui est de retrouver la coupe d'Europe et ne pas offrir quarante minutes à l'adversaire en raison de notre passivité.”

“C'est l'absence de jeu qui est en cause. C'est de la responsabilité de chacun. Le football, on peut jouer mal ou bien moyennement, mais la première période n'a pas été à la hauteur. Il faut être actif et responsable du déroulement du match et il faut avoir conscience qu'il faut gagner pour le maillot. Nous aurions pu arracher le résultat nul à plusieurs reprises. Il faut être beaucoup plus proche de ce que l'on imagine être, une équipe qui cherche à jouer l'Europe", a ainsi regretté le coach marseillais dans des propos rapportés par La Provence. Jorge Sampaoli ne semble pas encore digérer cette déroute.