ASSE, FC Nantes - Mercato : le parcours de Veretout fait saliver un crack annoncé à l’OM

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Formé au FC Nantes, Jordan Veretout fait toujours la fierté des Canaris, surtout depuis sa présence avec les Bleus lors de la Coupe du monde au Qatar. La carrière du milieu de terrain de 30 ans, passé par Aston Villa, l’ASSE, la Fiorentina, l’AS Rome et désormais l’OM fait saliver Maxime Lopez.

Podcast Men's Up Life

Lopez envie Veretout

« L'exemple parfait, c'est Veretout ! Je le connais bien. Quand tu vois sa carrière, Nantes, la Fio, la Roma... Il a fait des bonnes saisons. Il a su saisir sa chance et intégrer l'EDF, il est régulier à l'OM il est bon donc il continue d'y être, a dévoilé le milieu de terrain de Sassuolo (25 ans). C'est pour ça qu’il n'y a aucun moment dans ma tête où je me dis que je ne pourrais pas y aller. Je sais que c'est possible et je vais tout faire pour. »

Maxime Lopez : “ L'exemple parfait, c'est Veretout ! Je le connais bien. Quand tu vois sa carrière, Nantes, la Fio, la Roma. Il a fait des bonnes saisons. Il a su saisir sa chance et intégrer l'EDF, il est régulier à l'OM il est bon donc il continue d'y être. C'est pour ça qu’il… pic.twitter.com/8Mfp1xQQEJ — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) March 25, 2023

Pour résumer Si la carrière de Jordan Veretout a parfois ressemblé à un parcours sinueux, l’actuel milieu de terrain international de l’Olympique de Marseille a donné des idées à un certain Maxime Lopez, qui porte les couleurs de Sassuolo.

Bastien Aubert

Rédacteur