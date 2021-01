ASSE, FC Nantes, OL, OM, PSG : le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France est connu

Une formule inédite. Afin de sauver la Coupe de France, du moins cette saison, et de lui permettre de se dérouler malgré le Covid-19. Ainsi, la Fédération Française de Football a décidé, dans un premier temps, de séparer les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 des clubs amateurs. C'est seulement à partir des 16des de finale que les équipes professionnelles, qualifiés au terme des 32es, pourront croiser les équipes non professionnelles. Plus tôt dans la journée, la FFF a dévoilé les différents groupes.

Les groupes du 8e tour pour les clubs de Ligue 2

Groupe A : Amiens, Chambly, Dunkerque, Valenciennes

Groupe B : Niort, Pau, Rodez, Toulouse

Groupe C : Ajaccio, Châteauroux, Clermont, Grenoble

Groupe D : Auxerre, Nancy, Sochaux, Troyes

Groupe E : Caen, Guingamp, Le Havre, Paris FC

Les groupes des 32es de finale pour la Ligue 1

Groupe A : Dijon, Lille, Metz, Reims + 2 qualifiés (parmi Amiens, Chambly, Dunkerque, Valenciennes)

Groupe B : Angers, Bordeaux, Brest, Rennes + 2 qualifiés (parmi Niort, Pau, Rodez, Toulouse)

Groupe C : Lyon, Monaco, Nice, Nîmes + 2 qualifiés (parmi Ajaccio, Châteauroux, Clermont, Grenoble)

Groupe D : Marseille, Montpellier, Saint-Etienne, Strasbourg + 2 qualifiés (parmi Auxerre, Nancy, Sochaux, Troyes)

Groupe E : Lens, Lorient, Nantes, PSG + 2 qualifiés (parmi Caen, Guingamp, Le Havre, Paris FC)

Le tirage au sort en direct :

A 17 heures 10, cela n'avait toujours pas débuté. Doit au préalable avoir lieu le tirage au sort de la Coupe de France féminine (16es de finale). Et les publicités de la chaîne Eurosport. Toujours pas de tirage à 17h20, on patiente....17 heures 26, c'est parti !

Ligue 2

Groupe A : Valenciennes-Chambly; Dunkerque-Amiens

Groupe B : Pau-Rodez; Toulouse-Niort

Groupe C : Clermont-Grenoble; Châteauroux-AC Ajaccio

Groupe D : Troyes-Auxerre; Nancy-Sochaux

Groupe E : Guingamp-Caen; Le Havre-Paris FC

​Ligue 1

Dunkerque-Amiens contre le FC Metz

Stade de Reims contre Valenciennes ou Chambly

Dijon-Lille

Bordeaux contre Toulouse ou Niort

Brest contre Pau ou Rodez

Angers-Stade Rennais

Clermont ou Grenoble contre l'AS Monaco

OL contre Chateauroux ou Ajaccio

Nîmes-Nice

RC Strasbourg-Montpellier

Nancy ou Sochaux contre l'AS Saint-Etienne

Troyes ou Auxerre contre l'OM

​Lorient contre Le Havre ou le PFC

Nantes-Lens

Guingamp ou Caen contre le PSG

Pour les clubs de Ligue 2, matches les 19 et 20 janvier. Pour la Ligue 1, rencontres prévues les 9 et 10 février.