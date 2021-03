ASSE, FC Nantes, OL, OM, PSG, RC Lens : le titre, les barrages, l'Europe, voici le verdict des supporters !

Zapping But! Football Club OM - OL : les dix dernières confrontations à la loupe

C'est l'époque. Car à dix journées du terme de la saison, bien malin celui qui peut donner, dans l'ordre ou dans le désordre, le futur trio de tête de la Ligue 1, ainsi que ceux qui joueront l'Europe et descendront en Ligue 2. Raison suffisante pour que l'Equipe demande à ses supporters internautes de donner leurs pronostics.

En premier lieu, et ça concerne le haut du classement, il semble assez clair que le PSG rade une certaine crédibilité en tant que champion de France. Ainsi, et sur plus de 100 000 votes, 58% des sondés estiment que la formation de Pochettino sera devant au terme des 38 journées. 25% estiment que ce sera le LOSC et 15%, seulement, voient l'OL en première position. Au sujet de la qualification en Coupe d'Europe, avec la Ligue Europa, priorité est donnée au RC Lens avec 43% des votes. Et ce devant l'OM, avec 27%.

Enfin, au sujet de la descente en Ligue 2, les supporters sont une fois encore assez clairs. Selon eux, Dijon et Nîmes rejoindront l'étage inférieur. Et ce sera le FC Nantes qui disputera les barrages au terme de la saison face à un club de Ligue 2.