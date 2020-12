ASSE, FC Nantes, OM, OL, PSG : Mediapro c'est fini, climat de terreur à Canal + ?

Il est décidément beaucoup question des chaînes de télévision au sujet du football français. Et ce pour une raison simple : à compter du mois de janvier, et à ce jour, aucune d'entre-elles n'a encore été désignée pour retransmettre les matches de Ligue 1 et de Ligue 2. Et sauver du même coup les clubs d'une faillite économique programmée depuis l'arrêt de Téléfoot et du groupe Mediapro, pas vraiment pressé de payer ses droits.

Désormais, alors que le temps presse, tous les regards se tournent vers Canal +. Où l'ambiance ne serait vraiment pas au beau fixe. C'est en effet aujourd'hui que Stéphane Guy, le présentateur vedette, est convoqué, à un entretien préalable par sa direction. Le risque ? Une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Son erreur ? Avoir défendu, et à l’antenne, Sébastien Thoen, ancien membre de Canal récemment mis dehors pour avoir parodié une émission diffusée sur l'une des chaînes du groupe (C News).

Depuis sa mise à pied, Stéphane Guy se tait. Comme beaucoup d'autres salariés du groupe qui ne veulent pas prendre le risque de prendre la porte. Le quotidien Le Monde précise sur son site internet, et à "en croire plusieurs témoignages, qu'un véritable "climat de terreur" règne au sein de Canal +. Ambiance...