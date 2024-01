ASSE, FC Nantes, OM, PSG, Stade Rennais : du très lourd en Coupe Gambardella

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe Gambardella a donné de belles affiches. Et notamment celle qui verra l'équipe des U18 du PSG se déplacer à Marseille afin d'y affronter l'OM. Un Classico des jeunes programmé le 4 février prochain. Autre choc prévu, un duel 100% breton, comme ce fut le cas en Coupe de France, entre Rennes et Guingamp, et le FC Nantes qui se déplacera sur la pelouse des U18 du Stade de Reims.

Voici le tirage au sort complet :

US Pays de Saint-Omer-Le Mans FC

Mantois 78 FC-Le Havre AC

Stade Brestois 29- Amiens SC

Stade Rennais FC-EA Guingamp

Stade de Reims-FC Nantes

RC Epernay Champagne-Blois Foot 41

Brétigny Foot CS-FC Lorient

Stade Briochin-SM Caen

FC Metz- Foot Bourg-en-Bresse Péronnas

ESTAC Troyes-Clermont Foot 63

Paris FC- Toulouse FC

AS Nancy Lorraine-AS Saint-Étienne

Olympique de Valence-AS Monaco

Entente Saint-Clément Montferrier-Andrézieux-Bouthéon FC

US Ivry Football- Versailles FC 78

Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain

