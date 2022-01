ASSE, FC Nantes, RC Lens, PSG, OM : un dernier espoir pour les affluences des grands stades ?

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Le coup a été rude pour les supporters qui ont retrouvé les stades après une saison et demi de jauges et de huis clos. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé que pour limiter les effets de la cinquième vague du covid, les affluences seraient limitées à 5.000 spectateurs dans les stades de Ligue 1 et de Ligue 2. L'espoir que la jauge soit proportionnelle à la capacité de l'enceinte a été retoqué par les élus.

Mais, bonne nouvelle, il reste un dernier espoir. Selon RMC, les ministres réfléchiraient à la possibilité de laisser entrer plus de monde dans les grands stades. Afin que le Parc des Princes, Bollaert ou le stade Vélodrome ne sonnent pas creux lors des trois prochaines semaines. La radio explique que la volonté de ne pas opter pour les jauges proportionnelles à la capacité des stades avait pour but de ne pas pénaliser les plus petits. Mais pour les grands, donc, il reste un espoir !

📊 Quelques chiffre pour illustrer l’effet des nouvelles jauges en France (5.000)👇



👉 Stade Marcel-Tribut (Dunkerque) : 4.200 sièges soit 100% de remplissage

👉 Stade Gabriel Montpied (12.000) : 42%

👉 Stade Vélodrome (67.000) : 7,5%



Illogique. 😶‍🌫️ pic.twitter.com/VdqZJsf1l5 — Actu Ligue 1 🇫🇷 (@ActuL1_) December 29, 2021