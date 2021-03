ASSE, FC Nantes : un ancien joueur de l’OM infiltré dans le nouveau projet saoudien de L1 ?

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

C’est le rêve d’une grande majorité des supporters de clubs de Ligue 1. Ces dernières semaines, des supporters de l'ASSE, du FC Nantes, des Girondins et de l'OM ont réclamé le départ de leur propriétaire. Un club de Ligue 2 a touché le gros lot ! Via sa société United World Groupe, Abdullah bin Mosaad vient en effet d’acquérir Châteauroux à hauteur de 80 % et doit obtenir les 20 % restants dans les deux ans à venir.

Le prince saoudien a décidé de confier les commandes de ce projet à Michel Denisot, resté très attaché à sa région natale et à la Berrichonne. D’après L’Équipe, c’est l’ancien homme fort du PSG qui a mené la grande majorité des négociations, avec des échanges nombreux et approfondis. Par deux fois, les futurs investisseurs se sont rendus dans le Berry pour se familiariser avec le club.

Denisot avec Simone et Porato à Châteauroux ?

D’après L’Équipe, c’est l’ancien homme fort du PSG qui a mené la grande majorité des négociations, avec des échanges nombreux et approfondis. Dans sa tâche, Denisot (75 ans) devrait être épaulé par Patrick Trotignon et pourrait relancer Marco Simone... qu’il avait recruté en 1997 au PSG. L’ancien attaquant de l’AS Monaco devrait être accompagné de deux adjoints dont Stéphane Porato, âgé aujourd’hui de 47 ans et qui a porté les couleurs de l’OM entre 1993 et 2000.