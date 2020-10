ASSE : M’Vila fait bouillonner Villas-Boas à l’OM

André Villas-Boas ne pouvait pas mieux préparer le retour de l’OM en Ligue des champions. Nets vainqueurs des Girondins de Bordeaux ce samedi (3-1), les Marseillais se déplaceront en Grèce pour affronter l’Olympiakos (21h). Avec quelle équipe de départ ? L'heure est à la réflexion.

« Valentin Rongier et surtout Dimitri Payet ont évolué avec l'équipe des remplaçants, hier, Luis Henrique jouant dans celle des titulaires à la place du Réunionnais », glisse L’Équipe ce mercredi, en précisant néanmoins que Payet devrait bien commencer dans le couloir gauche « sauf énorme surprise. »

M'Vila fait réfléchir Villas-Boas

L’équation du « Special Two » comporte une autre inconnue : qui aligner en sentinelle à la place du suspendu Boubacar Kamara ? Kevin Strootman (30 ans) et Pape Gueye (21 ans) sont en balance. Titulaire à une seule reprise depuis le début de saison, lors de la victoire à Brest (3-2), le 30 août, le milieu batave tient la corde et pourrait être enfin relancé grâce à son expérience en C1 (36 matches). Aussi, AVB penserait à lui plutôt qu’à Gueye pour se faire moins marcher dessus par le « les éléments rugueux comme Yann M’Vila et Andréas Bouchalakis. » On notera par ailleurs que Mady Camara, qui devait être titulaire, sera absent après sont et positif au Covid-19.