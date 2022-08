ASSE, OGC Nice, OM : déjà une grosse polémique avant le match Nice-Marseille

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Il ne faut jamais être étonné de rien avec la Ligue de Football Professionnel. Surtout lorsqu'un arbitre se troue lors d'un match de L2 et qu'il est promu le week-end suivant en dirigeant une affiche de Ligue 1. C'est exactement ce qu'il se passe avec François Letexier, à côté de ses pompes samedi dernier lors de la rencontre ASSE- Le Havre avec quatre cartons rouges distribués (aux Verts) et une kyrielle de critiques quant à ses décisions.

C'est pourtant lui, et personne d'autre, qui a été désigné pour diriger le toujours très attendu OGC Nice-OM qui se déroulera dimanche prochain à 15 heures. Match ô combien compliqué, un an seulement après les graves incidents survenus entre supporters niçois et joueurs de l'OM. La désignation de Letexier a provoqué, sur les réseaux sociaux, un nombre ahurissant de critiques.

En voici certaines.

🔵🔵 François Letexier, qui a arbitré le match ASSE - Le Havre (4 cartons rouges), arbitrera le choc entre l'OGC Nice et l'OM dimanche prochain ... #TeamOM



On a rien pu faire pour éviter 3 cartons rouges sans VAR …. — OLyмpιqυe Mαɢɴιғιqυe (@TeamOM13010) August 23, 2022

Letexier arbitre de Nice Marseille dimanche à 15h pic.twitter.com/wVoIzhdWo3 — Simien (@Simien_officiel) August 23, 2022