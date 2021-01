ASSE, OL, OM, PSG, RC Lens : Mediapro, Canal +, chaos financier, Villas-Boas frappe sur tout ce qui bouge

Il est parfois utile de rappeler l'essentiel. Et de remettre à leur place les présidents de clubs et les anciens dirigeants de la Ligue de Football Professionnel (LFP), coupables de négligence et, plus grave encore, d'un amateurisme sans nom. C'est ce qu'à fait l'entraîneur de l'OM, André Villas-Boas, hier soir en conférence de presse, au terme du Trophée des Champions perdu par les Marseillais devant le PSG (1-2).

Car si les clubs souffrent économiquement, et si rien ne s'arrange en raison de la Covid-19, il ne faut pas oublier ce qui a été fait il y a des mois. Quand toute la L1 et la L2 criaient au génie de Didier Quillot, qui avait dégoté le contrat avec Mediapro.

"La situation est tellement pathétique qu’il n’y a rien à dire. La France fait partie des plus grandes économies du monde, et avoir un mec qui achète les droits TV et sort après trois ou quatre mois, en étant tranquille juridiquement, c’est incroyable. Je ne sais pas comment on est arrivés à ce point. Maintenant, monsieur Saada (patron de Canal+) a parlé, il joue aussi son jeu avec les droits TV. Cela va être le chaos financier pour tous les clubs, je pense. Les propriétaires continuent à injecter de l’argent pour nous payer mais cela s’annonce difficile pour la suite. C’est pathétique d’en arriver à ce point, c’est incroyable pour un championnat parmi les plus grands d’Europe."