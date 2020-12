ASSE, OL, OM, PSG, RC Lens : Ménès fracasse Mediapro comme jamais

Le ton se durcit. Et ça ne concerne, à ce jour, qu'un consultant de Canal Plus, qui, de toute évidence, ne supporte pas l'attitude du groupe Mediapro, incapable, on vous le rappelle, de payer à la Ligue de Football Professionnel le moindre centime pour la retransmission des matches de Ligue 1 et de Ligue 2. Et ce depuis le début de saison. Probable, au regard de la situation économique des écuries françaises, que ces dernières ferment bientôt leurs portes à Téléfoot, la chaîne du groupe Mediapro.

C'est en tous cas ce que souhaite Pierre Ménès. Qui, dans un tweet, y est allé gaiement sur l'attitude des clubs dans les prochaines semaines. "Les clubs n’ont qu’à fermer leurs portes. Pleurer contre des escrocs c’est une chose. Lutter en est une autre." C'est dit.