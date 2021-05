ASSE – OM (1-0) : Sampaoli appuie là où ça fait mal et annonce des changements

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L'OM s'est inclinée hier à Geoffroy-Guichard et sa prestation a déplu à Jorge Sampaoli. L'Argentin a fait les cent pas devant son banc pendant le match et c'est le visage fermé qu'il s'est présenté devant les médias au coup de siffler final. Le coach marseillais a eu du mal à contenir sa déception et il a dénoncé à plusieurs reprises le manque de détermination de son équipe. « Je n'ai pas aimé notre première mi-temps. On n'a pas le droit de se présenter comme ça sur le terrain alors que c'est l'avenir du club qui est en jeu. On n'aurait pas dit que nous jouions pour nous qualifier en Ligue Europa. On n'a pas été à la hauteur », a-t-il commenté.

Il va en tirer les enseignements

L'ancien coach de l'Atlético Mineiro a ensuite terminé son intervention en promettant qu'il saurait tirer les enseignements de cette défaite. « Il faudra trouver une réponse collective. C'est ma responsabilité. On doit faire honneur à ce maillot. Il y a eu des manques : on n'a pas assez pressé, on n'a pas mis assez de vitesse dans notre jeu, il n'y avait pas assez de connexions. On aurait pu égaliser. Il y a eu du mieux en deuxième mi-temps, une forme de rébellion, mais ce n'était pas suffisant. Il faut des joueurs concernés, motivés, impliqués, si on veut bien finir la saison ; C'est ce qui guidera mes choix. »