ASSE, OM - INFO BUT ! : Stéphane Tessier déjà sur le pont à Marseille

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

L'information a filtré depuis quelques jours : Stéphane Tessier, ancien directeur général de l'ASSE, entre 2010 et 2015, va désormais occuper un rôle important à Marseille. Selon nos informations, le Stéphanois est même déjà sur le pont. Tessier a pris ses fonctions depuis deux semaines. Nouveau directeur du groupe McCourt en Europe, il pilotera la direction administrative et financière de l'OM.

Stéphane Tessier (ex #ASSE) va rejoindre l’#OM en tant que nouveau Directeur Administratif et Financier (DAF).



Via @RMCsport pic.twitter.com/XQXtoluc3n