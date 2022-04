ASSE - OM : les Tops et les Flops de l’écrasante victoire des Olympiens contre les Verts

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Cette victoire permet à l’OM de reprendre la deuxième place de Ligue 1 et de repasser à trois points devant Rennes.

ASSE

Tops :

Denis Bouanga : l’attaquant gabonais de l’ASSE aura sans aucun doute été le meilleur joueur de son équipe lors de cette rencontre. Auteur de l’ouverture du score tôt dans le match, il aura tenté plusieurs fois de remettre son équipe dans la partie après les buts de l’OM. Sans succès avec une défaite quatre buts à deux.

Flops :

Timothée Kolodziejczak : le défenseur de l’ASSE aura vécu une rencontre très compliquée. Mis sous pression par les attaques de l’OM, il a complètement craqué en seconde période. Son but contre son camp est à l’image de sa rencontre : mal maitrisé. Il redonne l’avantage à l’OM en seconde période au plus mauvais moment. Son équipe ne s’en remettra pas et sombera.

Arnaud Nordin : un match à oublier pour l’attaquant de l’ASSE. Inoffensif voilà comment résumer son match. Il n’a réalisé aucun tir sur les buts de Pau Lopez lors des 80 minutes qu’il a disputé, la faute à un bon marquage des défenseurs marseillais.

OM

Tops :

Amine Harit : l’attaquant marocain a fait un beau match. Buteur en seconde période, il assène le coup de grâce à une équipe stéphanoise qui aura totalement lâché la partie. Un match solide qui ne manquera pas de faire plaisir à Sampaoli.

Dimitri Payet : Le capitaine de l’OM aura encore une fois fait basculer la rencontre. C’est lui qui égalise sur penalty juste avant la pause. Sa détermination et sa combativité ont été déterminâtes dans la quête de ce succès très important pour son équipe. Un match de haut niveau pour le numéro 10 olympien.

Cengiz Ünder : l’entrée de l’ailier turc aura eu le plus d’impact sur cette seconde mi-temps. Ses premiers ballons touchés ont immédiatement apporté du danger sur la cage de Paul Bernardoni. Il aura fait beaucoup de mal à Kolodziejczak au cours des 45 minutes qu’il a disputés.

Flops :

Sead Kolasinac : Aligné dans le couloir gauche de la défense marseillais, l’ancien joueur d’Arsenal est complètement passé au travers de sa première période. Remplacé à la mi-temps, sa grosse erreur en début de match aura fait concéder l’ouverture du score à son équipe. Sans conséquence après la deuxième période de haut niveau réalisée par l’OM.

Pau Lopez : Le portier espagnol a commis une grosse boulette sur l’ouverture du score de Denis Bouanga (9ème). Après ce but, il n’a pas réellement été mis en danger lors de cette rencontre jusqu’au deuxième but de l’ASSE, inscrit par Gourna-Douath, sur lequel il ne peut rien. Petit flop pour le portier de l’OM.

90e+3 : ⏹ Rendez-vous manqué. Il faudra faire bien mieux à Lorient, vendredi prochain.



💚 2-4 🔵 #ASSEOM pic.twitter.com/8OuWwGenFh — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 3, 2022

Pour résumer L’OM s’est largement imposé contre l’ASSE (4-2), après avoir été mené au score. Voici les Tops et les Flops de cette rencontre. Cette victoire permet à l’OM de reprendre la deuxième place de Ligue 1 et de repasser à trois points devant Rennes.

Adam Duarte

Rédacteur