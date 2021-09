ASSE, OM : Payet est proche d’ôter l’une des dernières fiertés des Verts

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

L’OM est tombé sur plus fort que lui hier à l’Orange Vélodrome. Le RC Lens, sûr de sa force et qui a passé toute la rencontre sans jamais reculer, a donné une leçon de réalisme aux hommes de Jorge Sampaoli pour conforter sa place de dauphin du PSG (3-2).

Si le succès des Sang et Or ne se dément pas, certains joueurs de l’OM ont affiché leurs limites quand d’autres ont sorti les muscles. Dimitri Payet (34 ans) fait partie de la seconde catégorie, lui qui a inscrit les deux buts marseillais sur coup-franc et sur corner.

Opta fait d’ailleurs savoir que le meneur de l’OM a marqué son sixième but sur coup-franc direct en Ligue 1, deuxième plus haut total parmi les joueurs actuels dans l'élite après Wahbi Khazri (7) depuis qu'Opta analyse cette donnée (en 2006). Angel Di Maria (Paris-SG) et Ryad Boudebouz (ASSE, décidément) en ont aussi marqué 6.

6 - Dimitri Payet a inscrit son 6e but sur coup franc direct en Ligue 1, 2e plus haut total parmi les joueurs actuels dans l'élite après Whabi Khazri (7) depuis qu’Opta analyse cette donnée (2006/07). Pétard.#OMRCL pic.twitter.com/lXeeVEiSwa — OptaJean (@OptaJean) September 26, 2021