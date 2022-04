ASSE - OM : Payet explique pourquoi il a laissé le pénalty à Dieng

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Lors de la victoire ce dimanche de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne (4-2), Dimitri Payet, qui a inscrit le premier but marseillais sur pénalty, a laissé le second pénalty obtenu par l'OM à son coéquipier, Bamba Dieng, qui l'a transformé d'un tir à mi-hauteur du pied droit.

"Dieng m'a demandé de le tirer tout simplement"

Après la rencontre, le capitaine et milieu offensif olympien, a expliqué son geste en zone-mixte. "Bamba Dieng m'a demandé de le tirer tout simplement. Comme avec Arkadiusz Milik. Bamba a fait un gros match et ça me semblait important pour lui aussi de retrouver le chemin des filets. Il en a mis un très, très important en sélection. Je suis content pour lui parce que c'est un travailleur et je suis content qu'il marque ce but."

𝗟𝗔 𝗚𝗔𝗚𝗡𝗘 !! 💪✅

Nos Olympiens empochent les 3 points face à l’ASSE à Geoffroy-Guichard ! 👊🔵⚪️ #ASSEOM pic.twitter.com/12JtUFFXA8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 3, 2022

