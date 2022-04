ASSE - OM : Payet s’offre un record face aux Verts

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Dimitri Payet est l’un des Marseillais les plus importants cette saison. Le milieu offensif sait tout faire : marquer et des passes décisives. Contre l’ASSE, il a encore une fois été décisif pour s’offrir un record.

En effet, avec son but contre les Verts, Dimitri Payet devient le plus vieux joueur de l’histoire de l’OM à atteindre la barre des 10 buts lors d’une saison en L1, à 35 ans et 5 jours. Il dépasse Mario Zatelli.

😮 Dimitri Payet (35 ans et 5 jours) devient le plus vieux joueur de l’histoire de l’OM à atteindre la barre des 10 buts lors d’une saison en L1 devant Mario Zatelli (34 ans et 36 jours). #ASSEOM — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) April 3, 2022

Adam Duarte

Rédacteur