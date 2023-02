ASSE, OM, PSG : une figure des Verts imagine bien l'OM faire un doublé historique

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

La Ligue 1, il connaît. Et ses innombrables matches passés au bord des pelouses, pour le compte de Canal Plus, comme sa carrière de joueur à l'ASSE notamment, lui donnent toute légitimité pour envisager le dénouement de la saison en cours.

Alors que l'OM est revenu à 5 points du PSG, après la défaite du club parisien à Monaco et la victoire des Olympiens à Clermont, Paga se met à croire que les hommes de Tudor peuvent prétendre à un fabuleux doublé, championnat-Coupe de France. "L’OM peut jouer le titre et la coupe de France. Ils vont jouer à fond. À mon avis, ils savent ce qu'ils font. Tudor et ses joueurs sont sur la même longueur d'onde, ils vont aller au bout. Si les Parisiens gagnent tout, ils ne se­ront pas rattrapés. Mais tout est envisa­geable. L’OM est une équipe qui peut perdre un minimum de points. On sent que c'est fai­sable. Et c'est plutôt rare qu'on le dise."