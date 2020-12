ASSE, OM, RC Lens, RC Strasbourg : les clubs populaires, premières victimes du Covid-19 ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

A cette heure, le constat est implacable. Et concerne nécessairement les clubs qui ont, depuis des lustres, l'habitude de jouer devant un public chaud, et des supporters qui poussent les joueurs à aller chercher la victoire. On pense notamment à l'ASSE et son chaudron, l'OM et son Vélodrome, au RC Lens avec Bollaert et le RC Strasbourg avec la Meinau.

Comme le souligne l'Equipe, ce matin, les chiffres sont impitoyables. Sur les dix dernières années, la saison en cours est celle qui propose le plus petit pourcentage de victoires à domicile. Sur 168 matches de Championnat disputés, seuls 66 ont ainsi été gagnés par l'équipe qui recevait, soit un ratio de 39 %. Jusque-là, sur la décennie, le pire exercice était 2015-2016 (42 %).

Si l'ASSE, déjà mal en point la saison dernière, confirme ses problèmes cette saison, le RC Lens, luira eu du mal dans un Bollaert vide. Idem pour le RC Strasbourg, en chute libre à la Meinau (de 53,8 à 12,5 % de victoires), alors que l'OM montre un fléchissement un peu moins marqué (de 57,1 à 42,9 %).