ASSE - OM : une grosse surprise dans le onze de Sampaoli ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

On y est : le choc de la 30e journée de L1 aura lieu ce soir à Geoffroy-Guichard entre l’ASSE et l’OM (21h). Dans un stade à guichets fermés, les Verts vont devoir se sublimer pour poursuivre leur quête de points en vue du maintien. En face, les Marseillais ne veulent plus perdre de temps et se rassurer dans la course à la Ligue des champions.

Pour ce faire, Jorge Sampaoli va devoir composer sans Arkadiusz Milik, blessé aux ischios avec la Pologne cette semaine. Selon L’Équipe, le coach de l’OM devrait remplacer le Polonais par Dimitri Payet en faux numéro 9, comme il en a pris l’habitude depuis le début de la saison.

Gerson serait alors aligné à gauche, ce qui lui réussit plutôt bien ces derniers temps. La surprise pourrait venir du côté droit, où le quotidien sportif annonce Bamba Dieng titulaire en lieu et place de Cengiz Ünder. À confirmer vers 20h.

La une du journal L'Équipe du samedi 2 avril 2022

Le journal : https://t.co/0Sg70hvunK pic.twitter.com/w9Oha5UKLJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 1, 2022

Pour résumer Alors que l’Olympique de Marseille doit prendre des points à Geoffroy-Guichard face à l’ASSE dans le cadre de la 30e journée de L1 (21h), Jorge Sampaoli pourrait réserve une surprise aux Verts : Cengiz Under sur le banc.

Bastien Aubert

Rédacteur