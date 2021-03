ASSE, RC Lens : un pur produit de l’OM se pâme devant Geoffroy-Guichard et Bollaert

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Formé à l'OM, Rahmane Barry n'a pas oublié Geoffroy-Guyichard, où il s'était incliné avec Lorient le 2 décembre 2006. Ni Bollaert, quand il avait joué le RC Lens. « Le stade le plus chaud dans lequel j'ai joué, c'est le Cairo Stadium, au Caire, explique-t-il dans Le Télégramme. C'était en 2006, en demi-finale de la CAN, contre l’Égypte qui était à domicile. Il y avait 100 000 supporters, et, de notre départ de l’hôtel jusqu’au stade, ça a été très très chaud. Notre bus se faisait caillasser sur le chemin du stade. Les voitures empruntaient la voie express à contresens. Mais on ressentait de la ferveur et ça nous a motivés. »

Et à lui d'ajouter : « En France, mis à part le Vélodrome, c’est Geoffroy-Guichard et Bollaert qui m’ont le plus marqué. Le public y est passionné. »