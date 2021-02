OM : c'est confirmé, la vente du club aux Saoudiens est en marche !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Les informations de Thibaud Vézirian sur la vente à venir de l’OM trouvent de plus en plus de crédit. Après Dominique Grimault, Michel Aliaga a bel et bien confirmé que Frank McCourt discutait avec des Saoudiens pour céder le club phocéen. La vraie question est finalement de savoir si et quand le projet ira au bout ?

« Ce qui est sûr c’est que McCourt veut vendre »

« Je n’ai pas relayé les informations sur la vente. J’ai l’info, je passé quelques coups de téléphone mais il faudrait avoir des journées pleines et je ne les ai pas car je travaille beaucoup quotidiennement sur France 3. L’info c’est que c’est sûr que ça existe, il faut arrêter de dire que ce sont des rumeurs, a-t-il glissé dans des propos relayés par Foot01. Il y a eu une rencontre entre McCourt et des Saoudiens. McCourt veut vendre et ça c’est fondamental. Pour racheter un club comme ça, ce sont des opérations extrêmement complexes, extrêmement longues. Est-ce que l’offre comblera McCourt et est-ce que c’est vraiment sérieux ? Ce qui est sûr c’est que McCourt veut vendre et il ne veut pas qu’on lui dise qu’il s’est débarrassé du bébé. Et là-dessus, la mairie dit qu’ils veulent vendre le stade. On n’est pas à la fin mais ça peut s’accélérer. (…) L’état français a aussi son mot à dire, comme le Qatar avec Sarkozy. »