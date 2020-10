Champions League : OM - Manchester City, les compos (Payet et Benedetto sur le banc)

Pour ses grandes retrouvailles avec la Champions League, le stade Vélodrome reçoit un ogre, Manchester City. Mais pas ses propres supporters. Alors que l'enceinte du boulevard Michelet aurait habituellement fait le plein pour une telle affiche, que l'ambiance aurait été au top, les gradins seront vides. Et ce n'est peut-être pas plus mal car les hommes d'André Villas-Boas vont avoir la lourde tâche de mettre un terme à la série de dix défaites consécutives en C1. Pour cela, l'entraîneur portugais a fait des choix forts : un 5-3-2 sans Dimitri Payet et Dario Benedetto, en méforme !

OM : Mandanda - Sakai, Gonzalez, Balerdi, Caleta-Car, Amavi - Rongier, B. Camara, Cuisance - Thauvin, Radonjic.

MCFC : Ederson - Walker, R. Dias, Laporte, Zinchenko - Rodri, Gündogan - F. Torres, De Bruyne, Foden - Sterling.