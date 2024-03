OM : ce que Gasset a exigé de ses joueurs à son arrivée

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Forcément, Amine Harit ne dit pas tout. Et calme, peut-être, certaines attentes plus poussées que d'autres. Ou des mots heurtants qui ont été adressés par l'entraîneur Jean-Louis Gasset à certains de ses joueurs.

Mais en conférence de presse, hier, et à quelques heures du match face à Clermont, le milieu de terrain a tenu à dire ce que son nouvel entraîneur attendait. Avec simplicité et avec fermeté. "Le coach a eu des mots simples. Il nous a demandé d’augmenter le curseur. Les deux derniers matchs nous redonne de l’espoir. C’était plus dans les têtes le problème, il fallait changer quelque chose. La sérénité du coach nous a fait énormément de bien. Il nous a demandé plus de courses, de dynamisme et d’envie. Pour un attaquant, de faire plus d’appels en profondeur, pour un milieu de récupérer dans les duels et pour un défenseur d’être plus solide sur l’homme."

En deux matches, Gasset a signé deux succès. Bientôt trois ?

Podcast Men's Up Life