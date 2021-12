Course à l’Europe : gros coup pour Nice, désillusion pour l’OM, Rennes et Lens

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Au vu du programme de cette 19e journée, l’OM devait conforter sa 2e place face à un Stade de Reims amoindri alors que l’OGC Nice et le RC Lens risquaient de perdre des points dans leur opposition et que Rennes était confronté à un voyage délicat à Monaco. Au final, quasiment rien ne s’est passé comme prévu ! Cette ultime étape de la phase aller a surtout fait le jeu de l’OGCN, mené à la pause par le Racing (but de Kalimuendo à la 30e) mais qui a su renverser les Sang et Or. Lemina (63e) et Kluivert (79e) ont offert trois points précieux à des Aiglons qui concluent cette première moitié de championnat à la 2e place !

Si les Niçois sont bien placés, c’est parce que l’OM a connu le pire des scénarios face à Reims (1-1). Il a totalement dominé son adversaire, diminué par le covid et qui avait fait appel à de nombreux jeunes. Mais il a touché le poteau (Payet), vu une tête sauvée sur sa ligne (Guendouzi) et s’est procuré trop d’occasions qu’il n’a pas su convertir en première période. Et quand les Rémois sont sortis de leur surface, ils ont placé un contre meurtrier (Ekitike, 75e). Les Marseillais ont égalisé au bout du bout des arrêts de jeu par Payet sur un pénalty scandaleux (98e). Les voilà désormais 3es, à égalité de points avec les Aiglons mais avec une moins bonne différence de buts (+11 contre +12).

Rennes, qui avait ouvert le score à Monaco, a fini par s’incliner (1-2) et tombe ainsi du podium (4e). A la 5e place, on trouve toujours Montpellier, large vainqueur d’Angers (4-1). En revanche, le RC Lens poursuit sa glissade au classement après sa défaite à l’Allianz Riviera (1-2). Les Sang et Or sont désormais 9es… et devancés par des Lillois s’étant imposés à Bordeaux (3-2). Quant à l’OL, tenu en échec par Metz (1-1), il est 14e…

💥 Un Multiplex animé... et des positions figées pour cette année 2021 👇 pic.twitter.com/QV5RSalHh2 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 22, 2021