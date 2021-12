Course à l'Europe : soirée de rêve pour l'OM, l'OL et le Stade Rennais tombent de haut

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Avant le coup d'envoi de cette 16e journée, peu de supporters de l'OM pouvaient imaginer un scénario aussi favorable. Ils devaient tous s'attendre à ce que l'OGC Nice tombe au Parc des Princes. Mais de là à imaginer que le RC Lens allait encore caler à Clermont (2-2) ou que le Stade Rennais, en pleine bourre, allait chuter à domicile (1-2 face au LOSC)… Cerise sur le gâteau, l'OL s'est pris les pieds dans le tapis à domicile contre Reims (1-2), encaissant le deuxième but dans les arrêts de jeu !

Au terme de cette soirée, Les Marseillais sont les nouveaux dauphins du PSG, avec un point d'avance sur Rennes et deux sur Nice. Mais avec un match en plus à disputer. Pour peu qu'il obtienne une victoire sur tapis vert après les événements de l'Olympico, il aura créé un petit trou sur ses poursuivants. Derrière, Rennes, Nice et Lens se tiennent en deux points. Le réveil a été brutal pour les Bretons face au champion de France lillois. Cela faisait plusieurs semaines que tout le monde vantait leur beau jeu et leur potentiel offensif. L'OGCN, qui restait sur une désillusion à domicile contre Metz (0-1), a réalisé une grosse perf' en allant arracher un point de haut lutte au Parc des Princes (0-0). Le Racing, lui, en est désormais à trois matches sans victoire (2 nuls, 1 défaite). Ça sent le gros coup de fatigue !

Derrière ce quintet, on trouve désormais le RC Strasbourg, qui a cartonné Bordeaux (5-2). Et l'OL ? Il n'est que 10e, avec un match en moins, à quatre longueurs de la 5e place et à six de la 3e, synonyme de qualification pour cette Champions League vitale pour ses finances…