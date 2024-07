OM : De Zerbi annonce la couleur, il veut ramener des titres à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

C'est Pablo Longoria qui a ouvert la présentation officielle de Robert De Zerbi ce mardi. L'Espagnol a glissé que l'Italien était là "pour un nouveau cycle de trois ans", et c'est ensuite le successeur de Jean-Louis Gasset qui a pris le micro.

"On veut faire un projet sur le long terme, remettre l'OM à sa place, là où il mérite"

"Il y a deux raisons à ma venue, a-t-il expliqué. Tout d'abord le sérieux que j'ai trouvé en Pablo (Longoria) et Medhi (Benatia). Et puis l'OM c'est l'OM, Marseille c'est Marseille! J'avais eu une discussion qui n'avait pas abouti avant Brighton. Le football doit me transmettre de l'émotion, de la passion. Je donne tout, j'en attends beaucoup. Je suis né supporter, je suis devenu joueur, entraîneur. Ici, c'est quelque chose de singulier. J'espère que les gens m'apprécieront comme personne et comme professionnel. Je suis un malade de football, je le vis de manière exagérée. J'essaie de jouer avec courage et du sérieux. On a beaucoup de joueurs de talent. Il faut que les joueurs aient confiance et qu'ils soient professionnels." Et à lui d'ajouter, sur ses ambitions... "Je signe comme si j'allais rester dix ans dans le club. Je ne me concentre pas trop sur les contrats. (...) On veut faire un projet sur le long terme, remettre l'OM à sa place, là où il mérite. Lutter pour les titres et les sommets." Voilà qui promet !

