OM : deux raisons ont poussé McCourt à choisir Longoria

Zapping But! Football Club OM : nos voeux pour les Marseillais en 2021

Débarqué en août 2020, en qualité de « Head of Football » pour remplacer Andoni Zubizarreta, Pablo Longoria a mené sa barque jusqu’à obtenir le trône de président de l’OM. Dans son aventure folle, l’Espagnol a évincé tour à tour André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud, deux hommes proches de Frank McCourt. En quelques mois, le propriétaire de l’OM est tombé sous le charme du trentenaire.

McCourt a été impressionné par la gestion du marché des transferts

Habitué au laxisme de Zubizarreta, l’Américain a eu les yeux de chimère devant l’action de l’ex-directeur sportif de Valence. En deux mercatos, Pablo Longoria a réalisé deux belles ventes (Sarr et Sanson) et lézardé les gros salaires de Strootman et Mitroglou. Une gestion rigoriste qui a plu à McCourt. Le Bostonien n’a pas hésité à remettre au pot, en suivant les suggestions de son homme à tout faire, en validant les arrivées de Henrique et Milik.

Pablo Longoria a marqué des points lors de la crise avec les supporters

Après la victoire face à l’OGC Nice, en pleine guerre entre les supporters et Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria a publiquement donné raison à un camp au micro de Canal + : « L’OM, sans ses supporters, c’est inconcevable. On a besoin d’eux. On doit trouver la façon de travailler avec unité et le bon état d’esprit. Il faut que tout le monde se parle, qu’on trouve la meilleure des solutions. C’est la volonté du club, ça le sera. L’OM ne peut pas vivre sans ses supporters. » Fragilisé par le conflit, JHE n’avait plus les armes et Longoria s’est introduit dans la brèche.