Discipline : 3 matches pour Benedetto, 1 pour Balerdi (OM)

Nasser Larguet doit prier pour qu'Arkadiusz Milik soit opérationnel pour le voyage à Nantes samedi et que son physique le laisse tranquille par la suite ! Car l'OM va devoir faire sans Dario Benedetto pour les trois prochains matches. L'attaquant argentin, expulsé dimanche à Bordeaux (0-0), pour un tacle à hauteur de genou sur Laurent Koscielny dans le rond central, a payé cher son coup de sang. Son compatriote Leonardo Balerdi, qui avait vu rouge cinq minutes plus tôt pour avoir retenu un Girondin qui partait au but, a pris un match (plus un avec sursis).

Trois matches ferme plus un avec sursis : Dario Benedetto (OM).

Un match ferme plus un avec sursis : Leonardo Balerdi (OM).

Deux matches ferme : Habib Maïga (FC Metz).

Un match ferme : Frédéric Sammaritano (Nîmes), Yacine Adli (Bordeaux), Trevoh Chalobah (Lorient), Valentin Rongier (OM), Zinédine Ferhat (Nîmes)