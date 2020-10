FC Lorient – OM (0-1) : emballé par ses joueurs, Villas-Boas voit un crack émerger dans son équipe

Si l'OM n'est pas apparu franchement souverain sur la pelouse de Lorient, le succès marseillais a semble-t-il ravi son entraîneur André Villas-Boas. En conférence de presse relayée par RMC, le coach marseillais estime que son équipe a fait un « très bon match » avec des joueurs qui ont été « exceptionnels ».

Convaincu par plusieurs performances comme Gueye, Sanson ou Balerdi, Villas-Boas s'est même montré très élogieux au sujet du défenseur argentin malgré son but « chanceux ». Selon lui, Balerdi « sera un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe dans les prochaines années », affirme tout simplement AVB, persuadé de tenir un vrai crack dans son effectif. Malgré son match compliqué, Dario Benedetto a également pu compter sur le soutien de son entraîneur qui l'a vu faire un « match plutôt réussi ».

Le virage d'après C1 est réussi

Estimant que « cela va être dur » d'être plus séduisant dans le jeu à l'avenir, Villas-Boas a enfin tenu à souligner le bon virage pris par ses troupes après la Ligue des champions. « Je ne sais pas combien de passes on a fait dans ces conditions là, dans un match comme ça, à Lorient, à l'extérieur et après un match de Ligue des champions... Regardez combien d'équipe de Ligue des champions ont perdu des points. C'est une très grosse victoire », a conclu AVB.