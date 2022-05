Lorient - OM : les Tops et les Flops de la large victoire marseillaise

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Tops :

Bamba Dieng : Bamba Dieng est l’homme du match côté marseillais. Le buteur sénégalais est entré en jeu prématurément, après la blessure de Cédric Bakambu, à la 17ème minute de jeu. Après 20 minutes passées sur la pelouse, il ouvre le score sur une passe décisive d’Under. En seconde période, il a continué sur sa lancée est à offert le troisième but marseillais à Gerson. Un but et une passe décisive donc à mettre à son actif. Blessé, il a été remplacé par Luis Henrique à la 70ème minute de jeu. Une très bon match de sa part.

Cengiz Under : l’ailier turc a réalisé un match complet. Positionné sur le côté droit de l’attaque marseillais, il a offert le premier but du match à Bamba Dieng quelques minutes avant la mi-temps. En 90 minutes, il aura fourni de nombreux efforts qui ont largement contribués à la domination de son équipe lors de cette rencontre.

Gerson : Le milieu brésilien est l’homme en forme de l’OM lors de ces derniers matchs. Auteur du troisième but marseillais cet après-midi, Gerson est de nouveau décisif après ses réalisations contre Reims et le Feyenoord. Ajouté à son but, une bonne maitrise de la balle et une domination sur le milieu de terrain a permis à Gerson de porter son équipe vers la victoire contre un adversaire inoffensif.

Guendouzi : Matteo Guendouzi a réalisé une grosse prestation cette après-midi. Avec un gros volume de jeu, le milieu marseillais a été présent sur tous les front lors de cette rencontre. Défensivement il a été irréprochable et s’est même offert un but au retour des vestiaires, à la 48ème minute. Une prestation complète de haut niveau pour le joueur prêté par Arsenal.

Flops :

Bakambu : le buteur de l’OM n’a pas réalisé un mauvais match en tant que tel. Cependant, le congolais s’est blessé après une course en profondeur et a dû quitter ses partenaires à la 17ème minute de jeu, remplacé par Dieng. Une blessure qui pourrait lui faire manquer la fin de saison. Un nouveau flop pour Bakambu qui n’a plus été décisif avec l’OM depuis le 20 mars dernier.

Kolasinac : Le l latéral gauche bosnien de l’OM cherche encore sa place au mois de mai. Remplaçant au coup d’envoi, il a remplacé Caleta-Car à la 53ème minute de jeu. Son entrée ne restera pas dans la mémoire des supporters de l’OM car il n’a pas apporté grand-chose au collectif olympien. Offensivement, il n’a pas été dangereux et défensivement il n’a pas été mis en danger par des Lorientais qui n’ont tiré que deux fois au but en seconde période.

Pour résumer L’OM s’est largement imposé sur la pelouse du FC Lorient, à l'occasion de la 36ème journée de Ligue 1. Voici les Tops et les Flops de cette rencontre, remportée largement par les olympiens sur le score de trois buts à zéro.

Adam Duarte

Rédacteur