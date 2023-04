FC Lorient – OM : Igor Tudor balance sur le style typique L1 et félicite quand même ses joueurs

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Igor Tudor : « Je ne suis pas content de ça mais je ne peux rien dire aux joueurs. On a joué avec une bonne intensité. On s'est bien préparé. On a vu sur le terrain ce qu'on avait préparé mais c'est dans le dernier geste, dans la dernière passe où nous n'avons pas été bons. Lorient est resté en défense et est allé sur de la contre-attaque. C'était un match typique du foot français. Je suis satisfait de l'intensité, je suis content de ce qu'on a montré mais je ne suis pas content du résultat. Pour faire la différence, il faut pouvoir marquer.

« Aujourd'hui, j'ai vu l'équipe que j'aime »

Si vous me demandez si je suis plus satisfait du match qu'on a pu faire ici et de le comparer à notre victoire à Reims, j'ai le sentiment qu'il y avait plus de qualité et d'intensité aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit aux joueurs : aujourd'hui, j'ai vu l'équipe que j'aime. Je n'ai rien à redire sur leur match.

Est-ce un mauvais résultat dans la course aux premières places ? Ce soir, vous ne me ferez pas dire quelque chose de négatif... »