OM - FC Nantes (3-1) : un événement totalement imprévu a torpillé les Canaris

En temps de crise sanitaire, les supporters sont privés de stade mais la voix du peuple peut encore avoir des effets bénéfiques. Avant de battre le FC Nantes (3-1), samedi après-midi, au Vélodrome, l'OM a été boosté par leurs groupes de supporters. Des dizaines de personnes ont attendu les protégés d'André Villas-Boas pour leur mettre la pression à la sortie de la Commanderie.

Ils ont réclamé que tous les joueurs sortent du car pour s'expliquer après un début de saison pauvre dans le jeu. Même Payet, plutôt récalcitrant à venir s'exprimer, a été contraint de venir devant le douzième homme.

Et, l'exaspération populaire, après des résultats décevants en Ligue des Champions (0 point récolté et 0 but inscrit), a porté ses fruits. Mordant et tranchant, l'OM a délivré son meilleur match de la saison face à des Canaris complètement dépassés.

En conférence de presse, Boubacar Kamara est revenu sur ce moment important avant la rencontre : "C'était un moment assez spécial. On était plutôt surpris. C'est vrai que ça nous a boostés. On les a sentis présents et ça nous a fait prendre conscience de la bêtise que l'on a réalisée en C1. C'est inadmissible de montrer un tel visage en Ligue des champions après tant d'années d'attente." Pour sauver l'affront, d'un éventuel zéro pointé, l'OM se devra de réagir lors de la réception de l'Olympiakos, mardi prochain.