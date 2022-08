FC Nantes : avant l'OM, Pallois livre ses vérités

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le début de saison

"On a fait trois matches avec celui de Paris. Il y a de bonnes choses défensivement, mais il faut désormais avoir le geste juste offensivement. La dernière passe ? Peut être. Dans les semaines à venir, ça va aller. Il faut qu'on marque plus de buts. Angers a une belle équipe, Lille, c'est costaud. Dommage qu'on ne marque pas un second but face au LOSC. Il n'y a rien de dramatique, mais un but en deux matches, il faut faire plus. On est peut-être aussi un peu plus attendus."

L'OM

"Une belle équipe, un grand stade. La saison dernière, on menait à la pause. On doit aller là-bas dans l'idée de prendre des points. On ne doit pas calculer, prendre les matches les uns après les autres. On se doit de donner le maximum et se focaliser sur la prise de points. Si on gagne là-bas, on leur passe devant. Ce sera aussi important car ça nous permettra de préparer l'Europe. C'est une bonne équipe, avec des joueurs costauds."

Le mercato

"Un ou deux joueurs de plus, ce serait bien, oui. Mais c'est au coach et à la direction de faire ce qu'il faut."

L'Europe

"C'est magnifique à jouer. Mais attention, la priorité reste le championnat. Il faudra penser à l'Europe au moment voulu. Pas avant."