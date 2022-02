FC Nantes : Domenech cartonne l’OM après Angers !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Si Raymond Domenech ne s’est fait pas beaucoup d’amis du côté du FC Nantes depuis son passage désastreux la saison dernière, que dire des supporters de l’OM ? Ces derniers essayent sans doute de comprendre l’analyse de l’ancien entraîneur des Canaris suite à la large victoire de vendredi contre le SCO d’Angers (5-2).

« On peut être emballé par cette folie, ça je suis d'accord. Mais si on se met à la place de Marseille qui doit être le vrai candidat pour être le concurrent du PSG, non. Parce que les failles défensives sont trop grosses, et c'est Angers qu'il y avait en face, a-t-il développé sur la chaîne L’Équipe. On n'avait pas une grosse équipe ou une grosse écurie. Angers prend des buts à tous les matchs et n'arrive pas à tenir un résultat. Donc ce n'est pas nouveau et c'est pour ça que ce n'est pas emballant. »

Prochaine étape pour l’OM : mercredi (21h15) en quarts de finale de la Coupe de France face à l’OGC Nice, qui prend beaucoup moins de buts que le SCOA.

