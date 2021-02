FC Nantes – OM (1-1) : Larguet met un petit tacle à Payet et note une force dans son groupe

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Mené par le FC Nantes, l’OM a réussi à arracher un point à la Beaujoire grâce à une réalisation de Dimitri Payet. En conférence de presse, Nasser Larguet a félicité son meneur de jeu avant de lui faire une remontrance : « Dimitri Payet est un leader technique, même si on souhaite qu’il apporte encore plus. Un leader technique, ça doit emmener le groupe vers l’avant et c’est ce qu’il est en train de faire. »

Le coach intérimaire, qui a remplacé André Villas-Boas, a néanmoins apprécié la solidarité dégagée par son groupe : « L’état d’esprit est très positif. Quand vous avez Alvaro qui voit Steve la tête dans le sac après le but encaissé et qui vient lui dire que c’est sa passe qui est en cause, c’est le signe qu’il y a un bon état d’esprit.Après le fait de jeu (du but concédé par Mandanda), les joueurs ont été solidaires, ils ont continué à travailler et ils ont été récompensés. »