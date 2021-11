FC Nantes - OM : de nouveaux incidents à prévoir avec Payet ?

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

On est encore loin d’avoir fini d’entendre parler des incidents survenus lors de l’Olympico dimanche au Groupama Stadium. Et pour cause, le choc entre l’OL et l’OM a été arrêté après une bouteille d’eau jetée sur Dimitri Payet dès l’entame. Depuis, l’affaire a fait grand bruit et même agité les hautes sphères de l’État, qui a prévu de se réunir avec les acteurs du football français d’ici à deux semaines pour juguler cette montée de violence dans les stades.

En attendant, des rendez-vous déjà programmés pourraient donner lieu à de nouveaux incidents. Notamment le retour très attendu de Payet en milieu de semaine prochaine à Nantes. « Prochain déplacement de l'OM en L1 c'est à La Beaujoire, s'il y a un débile qui lance une bouteille, vraiment on passera pour le plus gros public de demeuré de France, a analysé Blasinho, twittos très actif du FC Nantes. Et Payet il est formé chez nous qui plus est... »

Pour donner plus d’épaisseur à ces craintes, l’intéressé rappelle que « des débiles en ont lancé (des projectiles) quand même dans le parcage à Rennes » en début de saison. Nul doute que la sécurité autour de la Beaujoire sera d’autant plus vigilante même si le public local est plutôt connu pour ses actions envers sa propre équipe qu’en direction des adversaires.

Prochain déplacement de l'OM en L1 c'est à La Beaujoire,

si y a 1 DÉBILE qui lance une bouteille vraiment on passera pour le plus gros public de demeuré de France. #FCNantes

Et Payet il est formé chez nous qui plus est... 😅 — Blasinho 🔰 (@Blasinh0) November 22, 2021