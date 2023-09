FC Nantes - OM : Marcelino est « énervé » et justifie ses choix étranges

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Ce vendredi soir, l’OM a partagé les points sur le terrain du FC Nantes (1-1). Un nul au goût de défaite pour les Olympiens qui menaient au score dès la troisième minute et étaient à onze contre dix dès la 10ème avec l’exclusion du jeune Bastien Meupeyou. Marcelino n’était pas content du résultat comme il l’a d’abord fait savoir à Prime Vidéo : « On n’a pas fait ce que l’on devait faire (…) Je suis énervé contre le résultat ».

Marcelino explique son absence de changements

En conférence de presse, l’Espagnol a refusé le parallèle avec Metz même s’il déplore l’état d’esprit : « Je crois que ce ne sont pas les mêmes matches. Mais c'est vrai qu'on a joué en supériorité numérique et qu'on s'est arrêté de jouer. On a vu ce qui arrive quand on fait ça. Après l'expulsion, on n'a pas eu d'autres occasions. Quand on mène au score, on doit penser au deuxième but, puis au troisième. On doit avoir la mentalité de mettre un deuxième but. Si on n'a pas cet état d'esprit, le football nous punit ».

Accusé de ne pas assez secouer ses joueurs, Marcelino a assuré être « en colère » mais « contre (lui-)même » et « contre le jeu ». Il a également justifié son absence de changements sur ce match : « J’ai eu la sensation qu'on avait une maîtrise absolue du match. C'est pour ça que je n'ai pas fait de changements. Nantes a poussé pour le deuxième but, j'ai laissé les meilleurs joueurs sur le terrain ».

