FC Porto - OM (3-0) : hors de forme, Payet déguste sur Twitter et chez Pierre Ménès

Dimitri Payet a écopé de la note de 2/10 dans L’Équipe. Le meneur de jeu de l’OM n’est pas un cas isolé puisque trois autres de ses coéquipiers ont reçu la même sentence, logique après la débâcle à Porto hier en Ligue des champions (0-3).

La différence avec ses autres compères, c’est que Payet a raté un penalty qui aurait peut-être pu permettre aux Marseillais d’espérer et d’ouvrir enfin leur compteur-buts en C1. Las, le milieu offensif (33 ans) l’a manqué dans les grandes largeurs en expédiant le cuir « dans l’espace » pour paraphraser un twittos moqueur.

Les choses mangées par Payet aujourd’hui :



10h : Bacon et œufs

12h10 : Big Mac et Nuggets

12h30 : Tiramisu Oreo

16h : Chips et Nutella

18h : Pâtes

21h10 : La feuille #FCPOM