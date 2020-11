FC Porto - OM (3-0) : Pierre Ménès met 4 Marseillais à la porte et nomme leurs remplaçants

Un amoureux de l’OM ne peut pas décemment jeter un œil sur les notes attribuées par L’Équipe à ses joueurs au lendemain de la débâcle à Porto. Cela ferait trop mal aux yeux. Cinq Marseillais - dont on taira les noms - ont en effet hérité d’un plus que médiocre 2/10. C’est totalement mérité au vu de cette nouvelle prestation indigente livrée en Ligue des champions (0-3).

Pierre Ménès n’a pas eu besoin d’ouvrir le quotidien sportif pour livrer une analyse au vitriol de la situation. Le consultant de Canal+ est complètement atterré par ce qu’il a vu au stade du Dragon. « Ce maillot bleu marine de l’OM est absolument somptueux. Malheureusement, les joueurs qui le portaient hier soir à Porto ne lui ont pas fait honneur, a-t-il tonné sur son blog. Je reste absolument pantois devant la pauvreté de leur prestation. On est en droit d’attendre un minimum d’envie. Un minimum d’engagement dans les duels, de volonté de jouer… Or, on a assisté à un spectacle affligeant. »

Sakai, Sanson, Payet, Benedetto…

Ce même Ménès a désigné les coupables de ce fiasco et invité André Villas-Boas à se reprendre en se passant de quatre joueurs qui n’ont plus le niveau pour intégrer son équipe type. « Il y a trop de joueurs qui étaient bons l’année dernière qui sont cette saison hors de forme et loin de leur niveau, poursuit-il. Sakai, Sanson, Payet, Benedetto… Ceux-là ne peuvent plus jouer. Ne doivent plus jouer. Il va falloir que Villas-Boas porte un peu ses bijoux de famille, parce qu’il y a des solutions. J’ai trouvé par exemple, que l’entrée de Cuisance apportait plus de consistance au milieu. Et vu le manque de caractère de l’équipe, Strootman ne ferait pas tache non plus. Et peut-être que Germain mérite autre chose que de faire la bonniche dans le dernier quart d’heure. Tout comme Gueye qui est meilleur que Sanson ou Rongier en ce moment. Et puis si Luis Henrique est une pépite, mais qu’on le voit ! »