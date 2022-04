Feyenoord - OM : Sampaoli espère que la défaite servira de leçon à ses joueurs

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Au terme d'un match fou, l'Olympique de Marseille s'est incliné ce jeudi sur la pelouse du Feyenoord (3-2), en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur olympien, Jorge Sampaoli, a livré son sentiment sur cette rencontre, espérant que cette défaite serve de leçon à ses joueurs en vue du match retour, qui aura lieu jeudi prochain à l'Orange Vélodrome.

"C'est un véritable apprentissage pour l'avenir et pour le match retour"

"On a d'abord subi la pression d'une équipe qui est toujours insistante de ce point de vue-là. On n'a pas été surpris, mais on a quand même été soumis au harcèlement de Feyenoord, et sans arriver à aller vraiment dans le camp adverse. En première période, le jeu a été dicté par l'adversaire, c'était ce qu'il souhaitait. En seconde, mon équipe a repris le contrôle, sans pouvoir égaliser sur ce match, qui s'est donc décidé sur une erreur non provoquée, juste après la pause. (...) Mais dans ce type de compétition, tu n'es pas autorisé à te tromper. Cela a été dur de développer notre jeu. Cela a engendré une frustration, et nous avons ensuite commis des erreurs. C'est un véritable apprentissage pour l'avenir et pour le match retour."

⏱ 94’ | 3️⃣ - 2️⃣



L’OM s’incline à Rotterdam dans ce match aller : il faudra tout donner au retour. Rendez-vous jeudi prochain à l’@orangevelodrome 🏟🔜#FEYOM | #UECL pic.twitter.com/B8Uv0CcKFp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 28, 2022

Pour résumer L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, a livré son sentiment après la défaite des siens sur la pelouse du Feyenoord (3-2), en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence.

