FIFA The Best : le prix Puskas échappe à Payet !

Marcin Oleksy, amputé d'une jambe, a reçu le prix Puskas, récompensant le plus beau but de l'année 2022. Le milieu offensif de l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet, auteur d'une reprise de volée sensationnelle de l'extérieur de la surface face au PAOK Salonique (2-1), le 7 avril dernier, n'a donc pas été lauréat.

🏆 The FIFA Puskas Award goes to Marcin Oleksy!



...and what a goal it was 🤩 pic.twitter.com/2LEkSUbfHN