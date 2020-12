OM : Frank McCourt aurait pris une énorme décision concernant l'avenir du club !

Cet été, les déclarations fracassantes du duo composé de Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal avaient enflammé la Canebière. Les deux businessmen voulaient racheter l'OM. Problème, Frank McCourt n'a jamais été vendeur aux dires de la communication du club et de Jacques-Henri Eyraud.

Pourtant, l'idée d'une vente OM pourrait être relancé dans les prochains mois. Selon le journaliste Thibaud Vézirian, journaliste sur la chaîne l'Équipe, l'Américain est à la recherche d'un acheteur : "J’ai fouillé et petit à petit, on est revenu vers moi pour me dire que ça faisait plusieurs semaines que Frank McCourt a indiqué qu’il fallait relancer le processus de vente malgré ce que dit Jacques-Henri Eyraud, qui fait sa communication. Il aurait décidé de relancer la machine pour voir un peu comment ça pourrait se faire pour 2021."

À travers sa chaîne Youtube, Vézirian a lâché une véritable bombe. Didier Quillot, ancien directeur général exécutif de la LFP, qui a placé le président Jacques-Henri Eyraud à l'OM, pourrait avoir un rôle à jouer : "Et les Saoudiens ? Je sais qu’ils manient très bien les médias pour faire parler d’eux sans cesse. Ce qui me met la puce à l’oreille, c’est que Didier Quillot cherchait des investisseurs et que l’OM était de nouveau mis en vente. Mes sources font profil bas depuis quelques jours et ça me met encore plus la puce à l’oreille. Le jour où on ne donne plus d’infos, cela veut dire que les choses avancent réellement." Affaire à suivre.