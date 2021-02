Girondins – OM (0-0) : les deux grands vainqueurs de la purge à Bordeaux identifiés

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le match entre les Girondins et l'OM hier soir a accouché d'un pauvre match nul sans but, le FCVG étant incapable de profiter de sa supériorité numérique face à un adversaire réduit à 9 sur la fin. Selon Nabil Djellit, Dario Benedetto et Valère Germain sont les deux plus gros flops de la rencontre côté phocéen. « Purge de chez purge. Benedetto grotesque… Faute professionnelle ! Germain c’est dramatique. L’OM devra jouer à chaque fois à 9 vs 11. Ils sont meilleurs », a posté le journaliste de France Football sur Twitter.

Selon lui, Pol Lirola et Pape Gueye sont toutefois sortis du lot. « Gueye et Lirola ont été au-dessus à l’OM », a-t-il en effet ajouté.