Girondins - OM : on en sait plus sur les cas de Covid, deux cadres de Sampaoli seraient touchés !

Avec le Covid, le match entre les Girondins et l'OM programmé ce soir va se disputer avec des équipes amoindries. C'est surtout le cas du côté bordelais, mais l'OM n'est pas épargné non plus. La Provence annonce en effet que Steve Mandanda, Alvaro Gonzalez et Valentin Rongier, absents à l'entraînement hier, étaient en fait en soins à la Commanderie.

Mais ce n'était pas le cas de Gerson et Arkadiusz Milik, tous deux restés à leur domicile. De là à penser que le Brésilien et le Polonais sont à leur tour touchés par le Covid... A noter encore que le jeune Konrad de la Fuente, remis du Covid, sera opérationnel.