L'OGC Nice surprend l'OM dans une première période très rythmée

Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Grosse surprise au Vélodrome, à la mi-temps du dernier match de la 22e journée : l'OGC Nice mène 2-0 grâce à deux buts de Sofiane Diop (38e) et Gaëtan Laborde (44e), similaires en tous points. A chaque fois, un Aiglon a frappé de 25 mètres, Pau Lopez a repoussé et un Niçois l'a fusillé de près. Un gros coup sur la tête pour des Olympiens ayant réussi quinze grosses premières minutes avant de baisser le pied.

Là où les Marseillais ont été pénalisés, c'est dans la titularisation de Vitinha. Le jeune attaquant portugais n'a pas encore d'automatismes avec ses partenaires et il découvre la L1 face à l'une des meilleures défenses du championnat. En plus, Todibo et Danté sont dans un grand soir. Privés des appels incessants et de la malice d'Alexis Sanchez, les Phocéens ont peiné à se montrer dangereux. On ne serait pas surpris qu'Igor Tudor lance le Chilien à la place de sa recrue dès le début de la seconde période...