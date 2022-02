L'OGC Nice torpille l'OM, les tops et les flops d'un quart endiablé

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Ca a été passionné et intense, comme souvent entre Nice et Marseille, deux villes rivales, deux clubs qui ne s'apprécient guère. En première période, les équipes se sont rendu coup pour coup mais la défense de l'OM, beaucoup plus fébrile, a fini par craquer. L'OGCN n'a pas volé sa place en demi-finales de la Coupe de France, dont il devient de fait le favori. Voici les tops et les flops de cette rencontre.

Les tops

Justin Kluivert : on a rarement vu le Néerlandais à ce niveau. Le fils de Kluivert s'est mis au niveau de son paternel dans ce match très chaud, inscrivant deux superbes buts. Le premier sur une tête piquée à la 29e pour donner l'avantage à ses couleurs, le second à la 49e d'une magnifique frappe flottante. Surtout, il a été un poison constat pour le pauvre Luan Peres, beaucoup trop lent face à ce qui ressemblait ce soir à une boule de feu.

Amine Gouiri : on sait qu'il donne le meilleur de lui-même dans les contextes bouillants. Ce ne fut donc pas une surprise de le voir ce soir tourmenter la défense marseillaise. Dès la 10e minute, bien lancé par Delort, il a trompé de près Lopez après être passé entre deux arrières phocéens. Un but caractéristique de sa technique raffinée et de son côté insaisissable. L'OGCN doit en profiter parce qu'après une saison pareille, il ne devrait pas rester longtemps.

Marcin Bulka : toute l'équipe niçoise est à féliciter ce soir. Mais le gardien polonais peut-être un peu plus car il réalise un arrêt vital à la 68e devant Bakambu, qui était parti dans le dos de Todibo. Dans la foulée, Delort inscrit le quatrième but. Sans ce sauvetage, les Marseillais, bien revenus dans cette seconde période, seraient revenus à 3-2. Au lieu de ça, ce fut 4-1 et la fête dans l'Allianz Riviera... Déjà décisif au tour précédent face au PSG, Bulka porte son équipe jusqu'au Stade de France !

Les flops

William Saliba : dès les premières minutes, on a senti qu'il n'était pas dans son assiette. C'est lui qui perd bêtement le ballon à la 10e minute, ce qui aboutit à l'égalisation niçoise. Ensuite, il a dû subir la vitesse de Gouiri, les dédoublements avec Bard et appels dans son dos. Clairement pas à l'aise quand l'équipe adverse mise sur la vitesse. Il est rarement passé au travers cette saison mais quand ça a été le cas, ça a fait mal.

Leonardo Balerdi : certains ont trouvé sa prestation contre Angers (5-2) vendredi plutôt bonne. Pourtant, il a été à la pêche lors des deux buts du SCO et n'a sorti la tête de l'eau que quand son équipe dominait. Toujours aussi lent, incapable de mettre la moindre agressivité (sauf mal placée) dans son jeu, il était en plus aligné devant la défense ce soir pour tenir le rôle de Boubacar Kamara, suspendu. Sampaoli l'a logiquement sorti à la mi-temps.

Dimitri Payet : il n'a pas été le plus mauvais de son équipe, loin de là. Mais de lui, on attend l'excellence, surtout dans un match aussi important, surtout face à un adversaire qui l'a traumatisé fin août. Mais comme à Lyon (1-2) mardi de la semaine dernière ou contre Angers (5-2) vendredi, le Réunionnais n'a pas fait jaillir l'étincelle. Et quand son meneur n'est pas inspiré, l'OM devient tout de suite plus inoffensif.