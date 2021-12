L’OM annonce une signature historique, McCourt se frotte les mains

Zapping But! Football Club

Il y a un peu plus de trois ans, l’OM mettait un terme à plus de 45 ans de collaboration avec Adidas afin de s’engager avec Puma. Un partenariat qui va se poursuivre puisque le club phocéen vient d’annoncer avoir prolongé celui-ci ce matin et, ce, jusqu’en 2028 !

« PUMA et l'Olympique de Marseille sont fiers de poursuivre leur collaboration jusqu'en 2028, peut-on lire dans un communiqué. Depuis 2018, PUMA et l'OM partagent une vision commune qui s'appuie sur des valeurs symboliques : performance, passion et ambition. En travaillant quotidiennement main dans la main, l'équipementier et le club ont développé une relation puissante et unique. »

En ces temps de crise sanitaire et ses inquiétantes projections pour l'année à venir, cette consolidation d’un tel partenariat ne peut être qu’une excellente nouvelle pour Frank McCourt. Surtout en vue des ambitions de l’OM cette saison... et avant le mercato hivernal...